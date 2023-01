KLM verhoogt ticketprijs om duurzame brandstof te bekostigen

SCHIPHOL – KLM verhoogt dit jaar de ticketprijzen met maximaal twaalf euro om het gebruik van duurzamere brandstof te bekostigen. De luchtvaartmaatschappij heeft begin vorig jaar een eerste stap in die richting gezet door voor vluchten vanaf Schiphol een half procent Sustainable Aviation Fuel (SAF) bij te mengen. Dat bedrag wordt dit jaar verdubbeld, aldus een woordvoerder.

KLM zegt deze stap vrijwillig te zetten, samen met haar dochteronderneming Transavia, om te werken aan de Europese toezegging om in 2025 ten minste 2 procent meer duurzame brandstof bij te mengen. Daarom zet KLM nu al een “belangrijke stap” in haar inspanningen om meer duurzaam en ook om de nog steeds dure SAF-markt vooruit te helpen.

De Nederlandse bank ABN AMRO berekende eerder deze maand dat de EU-regelgeving over CO2-uitstoot de vliegtarieven de komende jaren zal opdrijven. Sinds 1 januari is al een hogere vliegbelasting van zo’n 26 euro per vertrekkende passagier van kracht.