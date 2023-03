KLM vliegt tien keer per week in de zomer naar Curaçao

WILLEMSTAD – KLM vliegt dagelijks op Curaçao, maar gaat in juli en augustus tien keer per week op Willemstad vliegen. De extra vluchten zijn op donderdag, zaterdag en zondag.

De reguliere vluchten vertrekken elke dag om kwart over drie ’s middags uit Amsterdam en komen aan om vijf voor zeven ’s avonds op Hato. De extra vluchten vertrekken om tien over twaalf ’s middags en landen vijf voor vier ’s middags op Curaçao.

Bonaire en Aruba

Ook Bonaire wordt dagelijks aangevlogen. Maar de vlucht maakt een tussenstop op Aruba, waardoor de totale reistijd naar Kralendijk twaalf uur bedraagt. De Airbus A330 vertrekt om kwart over een uit Amsterdam en komt kwart over zeven aan op Flamingo Airport.

De terugreis is zonder tussenstop en duurt negen uur en 25 minuten. Vertrek uit Bonaire is om vijf voor half negen, het toestel landt de volgende dag om tien voor twaalf ’s ochtends in Amsterdam.

De reistijd naar Aruba bedraagt tien uur. De Airbus A330 vertrekt om kwart over een uit Amsterdam en komt kwart over vijf aan op Beatrix Airport in Aruba. Daarna vliegt het toestel in iets meer dan elf uur via Bonaire terug naar Amsterdam.

Zuid Amerika

In Zuid-Amerika vliegt KLM naar tien bestemmingen, waaronder dagelijks naar Sao Paulo, Buenos Aires en Panama Stad.

De vorig jaar geïntroduceerde Premium Comfort-klasse wordt dit jaar verder over de vloot uitgerold. Premium is in elk geval beschikbaar op vluchten naar New York, Los Angeles, Austin, San Francisco, Toronto, Calgary, Dubai en Dar Es Salaam.