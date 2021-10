KLM vliegt vanaf 1 november met bijna 5100 stoelen elke week naar Curaçao

24 Gedeeld

KLM vliegt vanaf 1 november tot eind januari met bijna 5.100 stoelen per week naar Curaçao, non-stop. Daarvoor worden twee toestellen ingezet, de Boeing 777-200 met 320 stoelen en de Boeing 777-300, die 408 passagiers kan vervoeren.

Op de route naar Sint-Maarten maakt de KLM een tussenstop op Curaçao. Dat gebeurt met een Airbus 330-200, drie keer per week. Tussen 13 en 20 december komt daar een extra vlucht bij. In totaal kan de Airbus 1.048 mensen naar de eilanden brengen.

Een deel van de stoelen (800) is verkocht aan Corendon, dat tot en met 2024 een kwart miljoen retourstoelen heeft ingekocht bij de KLM.

Kerst en nieuwjaar

Het aantal stoelen kan nog variëren bij aanpassing van het schema of als KLM besluit andere toestellen op de twee dagelijkse verbinding in te zetten.

Ook kan KLM besluiten om rond kerst en oud en nieuw nog extra toestellen in te zetten als de vraag toeneemt.

Bonaire en Aruba

KLM vliegt in de periode vanaf 1 november ook tien keer per week naar Bonaire en Aruba afwisselend met een Boeing 777-200 of 300. De totale capaciteit naar deze twee bestemmingen is bijna 4.000 stoelen.