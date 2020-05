Willemstad – KLM vliegt vanaf dinsdag tot 1 juli nog maar één keer per week naar Curaçao.



De vlucht wordt uitgevoerd met een Boeing 777-200. Die komt op dinsdag om 16:50 uur ’s middags aan en vertrekt een dag later om 18:20 uur ’s avonds.



De gebruikte Boeing 777 is iets kleiner dat die tot nu toe werd ingezet. Kunnen er nu nog 408 passagiers mee, de 777-200 neemt er 320 mee.



Lees ook Bonaire.nu

Lees ook Aruba.nu

Lees ook Koninkrijk.nu