KLM-vlucht naar São Paulo keert terug naar Schiphol wegens technisch probleem

SCHIPHOL – Dinsdagmiddag heeft een KLM-vliegtuig zijn vlucht naar de Braziliaanse stad São Paulo moeten onderbreken vanwege een technisch mankement. Het toestel is veilig teruggekeerd naar Schiphol, de luchthaven waar het even voor 13.00 uur was vertrokken.

Het vliegtuig bevond zich boven het zuidwesten van Engeland toen het besluit werd genomen om terug te keren naar Schiphol. Rond 15.15 uur landde het toestel weer veilig op de Nederlandse luchthaven. De luchtvaartmaatschappij verwacht dat alle 326 passagiers dinsdagmiddag om 18.00 uur opnieuw kunnen vertrekken richting São Paulo.

KLM heeft nog geen verdere details bekendgemaakt over de aard van het technische mankement. De veiligheid van de passagiers en bemanning is echter niet in gevaar geweest, aldus de maatschappij.