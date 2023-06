KLM-vlucht van Nederland naar Suriname wijkt weer uit naar Frans-Guyana

PARAMARIBO – De KLM-vlucht van gisteren van Amsterdam naar Paramaribo is opnieuw uitgeweken naar Cayenne in buurland Frans-Guyana. Voor de derde keer in korte tijd, meldt de KLM.

Reden is de personele bezetting van de toren op vliegveld Zanderij. Er zijn geen luchtverkeersleiders, die het vliegverkeer naar binnen kunnen begeleiden.

Ploegen

Momenteel zijn er 43 luchtverkeersleiders werkzaam in ploegendienst, terwijl er minstens tachtig nodig zijn om aan de vraag te voldoen. Een aantal luchtverkeersleiders heeft zich ziek gemeld. Bij ziektemeldingen is er vaak geen vervanging beschikbaar, waardoor vliegtuigen pas tijdens de volgende shift begeleid kunnen worden.

Minister Albert Jubithana van Transport, Communicatie en Toerisme heeft eerder aangekondigd dat binnen een periode van vier maanden 22 assistent luchtverkeersleiders zullen worden opgeleid tot volwaardige medewerkers.