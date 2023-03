KLM-vlucht vast in Suriname na klapband

PARAMARIBO – Een KLM-vlucht uit Amsterdam die maandagmiddag aankwam op de Surinaamse luchthaven Zanderij, heeft bij de landing een klapband opgelopen.

Mogelijk is dat het gevolg van felle windstoten. Het toestel, een Boeing 777-306(ER) staat daardoor vast in de keerlus op de landingsbaan. Op foto’s is niet alleen te zien dat er minstens één band lek is, maar ook dat verschillende andere banden schade hebben opgelopen.

Er zouden geen gewonden zijn gevallen. Alle passagiers zijn veilig naar de terminal gebracht. Vertrekkende passagiers zijn of wel terug naar huis of wel ondergebracht in beschikbare hotels.

Een SLM vlucht, die zou aankomen vanuit Aruba, is uitgeweken naar Georgetown, de hoofdstad van Guyana.

Landingsbaan

Of de technische conditie van de landingsbaan een rol heeft gespeeld, wordt onderzocht. KLM vloog al enige tijd om die reden niet met cargo naar de Surinaamse hoofdstad, maar volgens een zegsman is dat probleem eerder al opgelost en vliegt KLM sinds een paar weken weer met vracht naar Paramaribo.