KLM-vlucht wijkt opnieuw uit naar Cayenne door personeelstekort verkeersleiders Suriname

PARAMARIBO – Een KLM-vlucht naar Paramaribo is deze maand voor de tweede keer uitgeweken naar Cayenne, Frans-Guyana, door een tekort aan luchtverkeersleiders in Paramaribo, zo meldt de Surinaamse nieuwswebsite Waterkant.

De onderbezetting van de verkeersleiding op de Johan Adolf Pengel International Airport in Zanderij leidt tot veiligheidsmaatregelen waarbij vliegtuigen niet kunnen landen. Vlucht KL713 naar Paramaribo, uitgevoerd met een Boeing 777-300ER, is tijdelijk geland in Cayenne en zal later alsnog naar de Surinaamse hoofdstad vliegen.

Bij een eerdere gebeurtenis deze maand, op 8 mei, resulteerde de omleiding in een vertraging van drie uur voor de passagiers. Het is nog onbekend hoeveel vertraging deze uitwijking zal veroorzaken.