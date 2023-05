KLM-vlucht wijkt uit naar Frans-Guyana door onderbezetting luchtverkeersleiding Suriname

KLM-vlucht KL713 met ruim 300 passagiers aan boord moest gisteren onverwachts uitwijken naar Cayenne, Frans-Guyana, omdat het toestel geen toestemming kreeg om te landen op de Johan Adolf Pengel-luchthaven in Suriname. Dit meldt Luchtvaartnieuws.

De oorzaak: onderbezetting bij de luchtverkeersleiding maakte het landen onverantwoord. Het vliegtuig was vertrokken vanaf Schiphol en zou oorspronkelijk rond kwart over één (lokale tijd) landen in Suriname.

In Cayenne moesten passagiers en bemanning enkele uren wachten voordat de vlucht naar Paramaribo kon worden voortgezet.

De Surinaamse luchtvaartautoriteiten hebben tot op heden geen verklaring afgegeven over de situatie.