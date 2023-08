Klopjacht op schutter Kevin S. na dodelijke schietpartij Curaçaose Lavernie Martis

DEN HELDER – De politie in Den Helder is in een klopjacht verwikkeld op de schutter die gisteravond de Curaçaose Lavernie Martis heeft doodgeschoten en twee anderen heeft verwond nabij café de Bierbron. Getuigen van de schietpartij identificeren de verdachte als Kevin S., die eerder in 2021 werd gearresteerd voor het beschieten van een woning aan de Steengracht in Den Helder, zo meldt Boevennieuws.pro.

De tragische gebeurtenis vond plaats kort na middernacht op de kruising van de Brouwerstraat en de Bassingracht. Het nabijgelegen café de Bierbron moest die avond om 00.00 uur sluiten op last van de gemeente, mogelijk vanwege de arrestatie van de eigenaar Jan P. Jan P. wordt verdacht van betrokkenheid bij grootschalige drugshandel en zit nog steeds vast voor drugshandel.

Na meerdere meldingen van een schietpartij met meerdere gewonden, kwamen de politie, ambulances en traumahelikopters massaal ter plaatse. Twee slachtoffers waren zwaargewond, waarvan één in de nek geschoten en de ander in de buik. Omwonenden hoorden meerdere schoten en de straat werd snel gevuld met zwaailichten. Getuigen vertelden dat mensen achter geparkeerde auto’s moesten schuilen om aan de chaos te ontkomen.

Lavernie Martis, 25 jaar oud, overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen, terwijl het andere slachtoffer nog steeds in kritieke toestand in het ziekenhuis ligt. Later werd ontdekt dat er nog een derde slachtoffer lichtgewond was geraakt en zelf naar het ziekenhuis was gegaan voor behandeling.

Café de Bierbron reageerde geschokt op de schietpartij en plaatste een verklaring op hun Facebookpagina waarin ze om privacy vroegen om alles te kunnen verwerken. De identiteit van de schutter, Kevin S. uit Den Helder, was snel bekend door getuigen en de politie is momenteel nog steeds op zoek naar hem, waarbij een politiehelikopter wordt ingezet.

Kevin S. wordt als gevaarlijk beschouwd en het publiek wordt geadviseerd om onmiddellijk 112 te bellen als ze hem zien. Er wordt vermoed dat hij zich schuilhoudt in een woning van een vriend in Den Helder.

De politie heeft getuigen verhoord en voert een technisch sporenonderzoek uit op de plaats van de schietpartij. Er zijn meerdere hulzen gevonden en volgens bronnen rende Kevin S. na het incident weg in de richting van Willemsoord. De zoektocht naar de schutter gaat door, en het publiek wordt opnieuw opgeroepen om alle relevante informatie te delen.