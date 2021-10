‘Klopjacht op Venezolanen in Curaçao weer begonnen’

9 Gedeeld

Venezolanen op weg naar Caracas, tijdens de eerste deportatievlucht

De Curaçaose overheid heeft deze week de klopjacht op Venezolanen geïntensiveerd. Dat stelt Human Rights Defense Curaçao (HRDC). Volgens de mensenrechtenorganisatie is er zaterdag weer ‘een deportatievlucht naar Caracas en die moet vol’.

Er is volgens Human Rights Defense Curaçao nog steeds geen verandering in de inhumane behandeling van Venezolaanse vluchtelingen en crisismigranten op het eiland. “Het lijkt erop dat de nieuwe regering van Curaçao dezelfde aanpak van de afgelopen jaren voortzet waarbij onbarmhartigheid en intolerantie de boventoon voeren.”

In het recente rapport van Amnesty International wordt volgens HRDC terecht genoteerd dat er sinds hun eerste rapport van 2018, er anno 2021 nog steeds verwerpelijke schendingen van fundamentele mensenrechten van Venezolaanse burgers alhier plaatsvinden.

Er is volgens de organisatie nog steeds geen transparant beleid voor een fatsoenlijke behandeling van mensen uit Venezuela, waarmee Curaçao door de eeuwen heen brede en diepe relaties heeft gekend. “Van solidariteit en broederschap zou ook blijk moeten worden gegeven in slechte tijden, niet alleen in de goede”, aldus de organisatie.

Koninkrijk

HRDC vindt de stelling dat Curaçao te klein is en geen partij is bij het Vluchtelingenverdrag geen excuus om mensen die naar de eilanden vluchten niet een minimum standaard van humanitaire en respectvolle bejegening te geven. “Curaçao vormt deel van de internationale gemeenschap en moet zich samen met de rest van het Koninkrijk der Nederlanden verantwoorden bij de Verenigde Naties, wanneer zij aan de beurt zijn om te rapporteren hoe het hier met de mensenrechten gesteld is.”

Het is volgens de organisatie daarom bemoedigend dat diverse Kamerleden bij Staatssecretaris Knops op de uiteindelijke verantwoordelijkheid van het Koninkrijk hebben gewezen. “Terwijl dezelfde bewindsman benadrukt dat de Curaçaose autonomie nog onvolwassen is, legt hij de netelige mensenrechtenkwesties volledig op het bordje van de regering in Curaçao.”

Er moet volgens HRDC snel en daadkrachtig binnen het Koninkrijk worden samengewerkt om tot een transparant en verantwoord beleid ter bescherming van vluchtelingen en crisismigranten te komen. “Het is de hoogste tijd om de repressieve aanpak los te laten.”

“De mensen die hier al verblijven en vaak onder dramatische omstandigheden overleven, moeten een eerlijke kans krijgen om, net zoals in andere landen van onze regio, legaal te kunnen verblijven en aan de ontwikkeling van het land bij te dragen. Dit hoort zeker tot de aspiraties van de vele bonafide Venezolanen. Zij mogen niet langer uitgesloten worden.”

Staten

HRDC hoopt de Curaçaose Staten snel van zich laat horen. “Want ondanks de serieuze aandacht van de lokale media voor het Amnesty-rapport is er tot nu toe nog geen officiële reactie vernomen, noch van de overheid, nog van het parlement.”