Kluivert Dog Rescue Foundation gaat op in de Dierenbescherming

De Kluivert Dog Rescue Foundation wordt opgeheven. Dat meldt de website van Avrotros’ programma Opgelicht?!. De stichting heeft haar donateurs inmiddels ingelicht en heeft gezegd op te gaan in de Dierenbescherming Curaçao, waarmee vorig jaar al een samenwerking werd aangekondigd.

Oprichtster en bestuurslid Rossana Kluivert wordt beschermvrouwe van de Dierenbescherming op Curaçao. Een van de bestuursleden zal plaatsnemen in de Raad van Toezicht. De donaties die via partner Dierenlot binnenkomen voor Kluivert, zullen voortaan worden overgemaakt op de rekening van Dierenscherming Curaçao.

In de nieuwsbrief wordt aangegeven dat het pand, hekwerk en de hokken opgeknapt moeten gaan worden. Daarnaast hebben de dieren verzorging nodig en wordt er om hulp gevraagd het educatie- en sterilisatieprogramma te vervolgen. De websites van de Kluivert Dog Rescue Foundation zijn al uit de lucht.

Samenwerking

De samenwerking met Dierenbescherming Curaçao werd eind vorig jaar aangekondigd. Toen was er nog geen sprake van dat de Kluivert Foundation zou verdwijnen, zo werd ook gemeld in Opgelicht?!, dat in een reportage vraagtekens zette bij de bestedingen van de stichting en het bestaan van een daadwerkelijk opvangcentrum waarover in diverse media werd gesproken.

Maarten Jan Reijnders (l) en Gregory Berry, voorzitter van de Dierenbescherming

Eind vorig jaar maakte de nieuwe (en onlangs alweer afgetreden) voorzitter Maarten-Jan Reijnders bekend dat er in het eerste kwartaal van 2020 gewerkt zou worden aan de opbouw van de eigen organisatie en renovatie en uitbreiding van de sterilisatieruimtes. Ook zou een nieuwe website van KDRF als platform gaan fungeren in de vraag en het aanbod van honden en katten, zegt Opgelicht?!.

ANBI-status

Hoe de eerder opgehaalde fondsen zijn ingezet en of deze de afgelopen maanden zijn besteed ten behoeve van Dierenbescherming Curacao werd in de nieuwsbrief niet duidelijk. Het jaarverslag 2019 wordt voor 1 juli verwacht, omdat stichtingen die gebruik maken van een ANBI-status binnen 6 maanden na het boekjaar hun gegevens moeten openbaren.

Kluivert Dog Rescue Foundation heeft geen eigen ANBI-status, maar partner Dierenlot die een rekening ter beschikking heeft gesteld wel. Wat het opheffen van KDRF en het opgaan in Dierenbescherming Curaçao betekent voor de samenwerking met Dierenlot is vooralsnog onduidelijk, aldus Opgelicht?!.

