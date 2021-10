Knipselkrant: gevolmachtigde minister trekt broer en schoonzus aan als adviseur

425 Gedeeld

De gevolmachtigde minister van Curaçao in Nederland, Carls Manuel, heeft zijn broer en schoonzus aangetrokken als persoonlijke adviseurs. Dat meldt de Knipselkrant.

De twee hebben volgens de nieuwssite, net als Manuel zelf, geen enkele ervaring in het openbaar bestuur en al helemaal niet met politiek Den Haag. De gevolmachtigde minister is muziekleraar, broer Carlton is dee-jay en zijn echtgenote is schoonheidsspecialiste.

Manuel wil niet reageren op de aantijgingen van de Knipselkrant. Zo blijft onduidelijk welke deskundigheid en ervaring zijn broer en schoonzus bezitten in relatie tot al aanwezige expertise van de vaste staf van het Curaçaohuis.

Ook is niet duidelijk of broer en schoonzus een arbeidsovereenkomst of een (freelance)overeenkomst van opdracht hebben, dan wel een andere vorm van bevestiging van hun werkzaamheden bezitten. Er is geen werving- en selectietraject opgezet.

De twee zouden een werkplek hebben gekregen in het Curaçaohuis en een vergoeding voor hun adviezen ontvangen.