Klimaatverandering KNMI: Curaçao beleeft heetste jaar ooit gemeten Dick Drayer 30-01-2025 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Curaçao beleeft zijn heetste jaar ooit gemeten. In 2024 telde het eiland 233 dagen waarop de maximumtemperatuur boven de 32 graden Celsius uitkwam. Dit is een nieuw record, zo blijkt uit het jaarlijkse klimaatrapport van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI). Het vorige record stond op 198 dagen.

Niet alleen Curaçao, maar heel Caribisch Nederland kende in 2024 een uitzonderlijk warm jaar. De gemiddelde jaartemperatuur lag op 29,1 graden Celsius voor Aruba, Bonaire en Curaçao, terwijl Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba een gemiddelde van 28,4 graden Celsius registreerden. Volgens het KNMI sluit deze ontwikkeling aan bij de wereldwijde trend van stijgende temperaturen.

Neerslag

Naast de hitte had de regio ook te maken met extreme neerslag. In november viel op Sint Maarten binnen een week tijd 260 millimeter regen, wat leidde tot overstromingen. Ook op Curaçao zorgde hevige regenval in mei voor wateroverlast. Tegelijkertijd kende het droge seizoen aan het begin van het jaar minder neerslag dan normaal. Dit hing samen met het weersverschijnsel El Niño, dat in 2023 begon en tot in het voorjaar van 2024 aanhield.

Het orkaanseizoen in het Atlantisch gebied was actief met achttien tropische stormen, waarvan elf uitgroeiden tot orkanen. Vijf daarvan bereikten de zwaarste categorieën. Opvallend was een onverwachte pauze in het seizoen: tussen augustus en september ontstond geen enkele orkaan, terwijl dit normaal de piekperiode is. Het KNMI verklaart deze stilte onder andere door veranderingen in de atmosfeer, waardoor stormsystemen die normaal richting de Atlantische Oceaan trekken, uitbleven.

Uit het rapport blijkt dat Caribisch Nederland steeds vaker te maken krijgt met weersextremen. Zowel de hitte als de neerslagpatronen tonen verschuivingen die impact hebben op het dagelijks leven en de leefomgeving in de regio.

Download hier het rapport: De staat van het klimaat 2024