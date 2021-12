Knops: 25 miljoen euro structureel in strijd tegen ondermijning

3 Gedeeld

Nederland gaat structureel meer geld investeren in de aanpak van ondermijning op Curaçao en Sint Maarten. Naast de al lopende begrotingen van 12 miljoen euro per jaar, komt daar nog eens 13 miljoen euro extra bij per jaar.

Vanaf volgend jaar stopt Nederland met de projectmatige aanpak van ondermijning en gaat over tot een structurele duurzame aanpak.

Met de extra gelden kunnen de justitiele-organisaties vanaf 2022 extra capaciteit werven voor de ondermijningsaanpak in de Cariben.

Als gevolg van deze structurele ondersteuning zullen het RST, het Openbaar Ministerie en het Hof vanaf volgend jaar langs de reguliere lijnen van de organisaties verantwoording afleggen over inzet en resultaten.

Autonome aangelegenheid

De aanpak van ondermijning is een aangelegenheid van de autonome landen zelf. Nederland ondersteunt de landen bij de bestrijding ervan. In het kader van deze ondersteuning is in 2015 door de landen gezamenlijk besloten tot een

projectmatige aanpak van ondermijning via het Team Bestrijding Ondermijning (TBO).

De strafrechtelijke onderzoeken van het TBO hadden betrekking op criminaliteit met een financieel-economische component en met betrokkenheid van zgn. Politically Exposed Persons (PEP), ambtenaren, overheids-NV’s, facilitators of organisaties in de collectieve sector.

De onderzoeken richtten zich naast corruptie op ernstige vormen van belastingfraude, verduistering van overheidsgeld, vervalsing van documenten en witwassen.