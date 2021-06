Knops: Belastinghervormingen Curaçao stageneren door regeringswissel

De voortgang van de belastinghervormingen op Curaçao stagneert. Dat schrijft staatssecretaris Raymond Knops in zijn uitvoeringsrapportage over het Tweede Kwartaal van dit jaar. Reden is volgens Knops de regeringswissel in Willemstad.

Knops denkt dat hier de komende maanden extra inspanning op gezet moet worden. Een goed georganiseerde, onafhankelijk gepositioneerde belastingdienst en een weloverwogen fiscaal stelsel, dat ervoor zorgt dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen, is volgens de bewindsman onmisbaar om de landskas weer op orde te brengen.

Plannen van aanpak

Volgens de bewindsman zijn de plannen van aanpak nog niet vastgesteld. Na de uitslag van de verkiezingen is het traject ‘Belastingen’, zoals opgenomen in het landenpakket Curaçao stil komen te liggen. Knops heeft grote zorgen over de voortgang van die afspraken Zo moet een integrale doorlichting worden uitgevoerd van het fiscale stelsel inclusief de inkomstenbelasting, maar die is nog niet begonnen.

Daarbij wordt ingezet op verbreding van de belastingbasis, verschuiving van directe naar indirecte belastingen en

invoering VAT/BTW van 12,5 procent. Maatregelen gericht op substantiële vermindering van belastinguitgaven en

bijdragen/overdrachten aan derden komen vooralsnog ook niet van de grond.

Ook een plan van aanpak om bestuurlijke inmenging en discretionaire bevoegdheden van zowel ambtenaren als bestuurders te beperken is nog niet klaar.

De Belastingdienst zou de benodigde gegevens van de bancaire sector gaan ontvangen, maar de plannen van aanpak zijn nog niet vastgesteld.

Voorts zouden plannen van aanpak worden vastgesteld om xompliance-programma’s voort te zetten en op te stellen.

Op basis van bestaand en/of aanvullend onderzoek zou worden bepaald of en hoe de Belastingdienst kan worden geoptimaliseerd en gemoderniseerd, De belastinginning zou daarmee effectief en efficiënt kunnen plaatsvinden.

Er zijn ook plannen om een Belastingregeling voor Nederland en Curaçao overeen te komen waarbij onder andere wordt gekeken naar het voorkomen mogelijke winstverschuivingen. Maar ook hier zijn de plannen van aanpak nog niet vastgesteld en is het geheel komen stil te liggen na de uitslag van de verkiezingen.

Eigen boezem

Knops steekt de hand in eigen boezem. Volgens de staatssecretaris is bovenstaande deels verklaarbaar door capaciteitsgebrek aan Nederlandse zijde. Vooral in het eerste kwartaal van 2021. Maar de vertraging, zo schrijft hij, wordt ook veroorzaakt door onvoldoende proactieve inzet aan Curaçaose zijde.