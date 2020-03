Den Haag – Raymond Knops treedt binnenkort weer terug als minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Kajsa Ollongren is dan weer terug van lang ziekteverlof.

Ze is al op het ministerie, om ingewerkt te worden, en neemt eind deze maand officieel haar taken weer over. Dit betekent dat Knops weer staatssecretaris wordt. Ollongren leed aan complicaties na een medische ingreep waarbij haar sinussen werden geopereerd en moest zich per 1 november ziek melden in het belang van haar herstel.