Knops: casino’s Sint-Maarten langer open is opmerkelijk

Den Haag – Staatssecretaris Raymond Knops vindt het opmerkelijk dat casino’s op Sint-Maarten langer open mogen blijven, terwijl andere horeca vanwege corona de deuren eerder moet sluiten.

Hij zegt dat in antwoord op Kamervragen. Sint-Maarten is overigens vrij om die maatregel te nemen, schijft Knops.

Of dit een bewijs is dat de goksector innige banden met de politiek onderhoudt laat de bewindsman in het midden. Dat is volgens Knops aan het Openbaar Ministerie.

