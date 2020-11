Knops; koraalschade Curaçao is nagenoeg onherstelbaar

5 Gedeeld

Den Haag – Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Knops heeft geantwoord op schriftelijke vragen door kamerleden Diertens en de Groot van D66 over het bericht ‘Olieplatform verbrijzelt koraalrif op Curaçao – en daarna werd het stil‘.

Knops geeft aan dat er via de vertegenwoordiging van Nederland op Curaçao contact is geweest met de regering van Curaçao over het onderzoek en het verloop daarvan. Er is volgens de staatssecretaris geen assistentie gevraagd aan Nederland. Wel is er volgens het Curaçaose ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur een onderzoek gaande. Assistentie door Nederland is te overwegen mocht de regering van Curaçao een verzoek indienen. Lees verder op Koninkrijk.nu

