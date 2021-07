Knops: niet alles over vreemdelingendetentie Curaçao mag openbaar

Staatssecretaris Raymond Knops wil een deel van de correspondentie over de vreemdelingendetentie op Curaçao tussen hem en oud-premier Rhuggenaath en voormalig minister van Justitie, Quincy Girigorie niet openbaar maken. Dat zou veiligheidsrisico’s met zich meebrengen voor Curaçao.

Passages uit de betreffende correspondentie hebben volgens Knops betrekking op de interne veiligheid van de vreemdelingenbewaring in Curaçao. “Als deze passages openbaar worden gemaakt kan dit leiden tot veiligheidsrisico’s. Zij geven namelijk inzicht in de beveiliging van de vreemdelingenbewaring op Curaçao. De overige correspondentie is via een WOB-verzoek wel vrijgegeven.

Vreemdelingenbarakken

Het gaat in de discussie tussen Den Haag en Willemstad over de beveiliging rondom de vreemdelingenbarakken. Curaçao vroeg daarvoor ruim 500.000 euro aan Nederland en moest daartoe een projectplan indienen.

Nederland wil dat Curaçao investeert in een veiligheidsring rondom de brakken, die er nu nog niet is. Volgens Knops is zo’n ring met bijbehorend hekwerk van minimaal vijf meter hoog, voorwaarde voor verdere maatregelen om vreemdelingen op te sluiten.

De exacte omschrijving van de veiligheidseisen mogen niet publiekelijk worden gemaakt, zegt Knops, omdat dit kan leiden tot veiligheidsrisico’s.

Nederlandse financiële steun

Het ministerie van Justitie van Curaçao heeft in 2019 ruim een half miljoen euro ontvangen van de in totaal 2 miljoen euro die Nederland beschikbaar stelde ten behoeve van

de vreemdelingenbewaring middels de voorjaarsnota 2019.

De resterende anderhalf miljoen euro is overgeheveld van 2020 naar 2021, vanwege een gebrek aan voortgang, mede als gevolg van COVID-19 en ontbrekende voortgangsrapportage over besteding van de eerdere 500.000 euro.