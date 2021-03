Knops tegen Sint Maarten: Geen geld: eerst uitleg

98 Gedeeld

DEN HAAG – Staatsecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken wil dat de regering van Sint Maarten opheldering geeft over de klacht die het parlement heeft ingediend bij de speciale VN-rapporteur voor racisme. Pas daarna wil hij verder praten over nieuwe financiële steun voor het eiland.

Het parlement van Sint Maarten beschuldigt Nederland in een petitie van racisme en mensenrechtenschendingen. Volgens de indieners probeert Nederland de coronapandemie te gebruiken om de koloniale overheersing terug te laten keren. Onzin, zegt Knops vandaag. “Er is geen enkele sprake van een racistisch motief. We tasten de autonomie van Sint Maarten niet aan.” Hij noemt de beschuldigingen “heel pijnlijk”.