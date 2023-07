Knowledge over Lunch sessie belicht obesitas op Curaçao

WILLEMSTAD – The Triangle Curaçao in Otrobanda opent op woensdag 26 juli haar deuren voor de maandelijkse Knowledge over Lunch-sessie, georganiseerd door coWorld. Deze editie staat in het teken van “Metabolic Programming en de Preventie van Obesitas”, waarbij de evolutie van de obesitas-epidemie en preventie-strategieën centraal staan.

De lezing wordt verzorgd door Steffen van Heijningen, een expert op het gebied van gedragsneurowetenschappen, die waardevolle inzichten deelt over de complexe relatie tussen het menselijk lichaam, voeding, en obesitas.

Van Heijningen heeft diepgaand onderzoek verricht naar de effecten van voeding in de vroege levensfase op de ontwikkeling van de hersenen en eetgedrag in latere leeftijd. De lezing biedt nieuwe perspectieven op hoe obesitas op evolutionaire basis te begrijpen en te voorkomen is.

De lezing wordt gegeven in de meeting room van kantorencomplex The Triangle in de Hoogstraat in Otrobanda.

De voertaal van het evenement is een mix van Engels, Nederlands en Papiamentu, waardoor het toegankelijk is voor een breed publiek.