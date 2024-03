Verkeer Komende zondag wordt de Breedestraat Otrobanda afgesloten Redactie 2024-03-15 - 1 minuten leestijd

Foto: Extra

WILLEMSTAD – Delen van de Breedestraat in Otrobanda worden komende zondag vanaf 5 uur ’s ochtends afgesloten. Deze maatregel is noodzakelijk om de opruimingswerkzaamheden af te ronden, volgend op de sloop van de panden op Breedestraat 190 en 190a, die vanwege hun bouwvallige staat een gevaar vormden.

In samenwerking met de politie van Otrobanda wordt het betreffende deel van Breedestraat afgesloten. Er wordt ook een omleiding voor het verkeer ingesteld. Verkeer afkomstig van Roodeweg wordt omgeleid via Kortijnweg, vervolgens Witteweg, dan Belvederstraat, door Freederikstraat, om zo weer uit te komen op Breedestraat. Ook voor voetgangers is er een alternatieve route beschikbaar in het gebied van Breedestraat.

Deze tijdelijke verkeersmaatregel is onderdeel van de inspanningen van de overheid om de veiligheid in het gebied te waarborgen en om vlot de afronding van de noodzakelijke werkzaamheden mogelijk te maken. Verkeersdeelnemers en omwonenden wordt verzocht rekening te houden met mogelijke vertragingen en de aangegeven omleidingsroutes te volgen. Het Ministerie van VVRP en de politie van Otrobanda zetten zich in om de overlast tot een minimum te beperken.