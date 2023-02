Koning legt link tussen Turkije, Syrië en Sint Maarten

PHILIPSBURG – Koning Willem-Alexander heeft tijdens het afsluitende gesprek met de pers na de Cariben-reis, een link gelegd tussen de aardbeving in Turkije, Syrië en de orkaan Irma in 2017 op de bovenwindse eilanden.

Volgens de koning is “nog lang niet alles opgeruimd” maar zijn de inwoners na Irma “vol energie aan de wederopbouw begonnen. Dan zie je ook waar mensen toe in staat zijn: als alles tegen de vlakte is, kunnen ze toch weer opstaan.” De koning vond dat extra bijzonder omdat de eilanden daarna ook nog geraakt werden door de coronacrisis.

“Wat wij deze reis gemerkt hebben is dat alle eilanden dankbaar zijn dat ze lid zijn van het koninkrijk. Samen hebben we de coronacrisis aangepakt. Op het gebied van gezondheidszorg, medicijnen en economische steun zijn ze er doorheen gekomen en terug op het oude niveau. Dat is een dankbaarheid die we overal gevoeld hebben.”

De koning vervolgde door te zeggen dat de gedachten zijn bij de slachtoffers, nabestaanden, gewonden en ook bij de families van de Syriërs en Turken in Nederland die mensen missen en ook zeker in grote onzekerheid zitten.

Hij had daarbij ook een woord van dank voor alle hulpverleners en noemde daarbij in het bijzonder het Nederlandse zoek- en reddingsteam USAR “dat daar dag en nacht probeert mensen onder het puin vandaan te halen”.

Eerder deze week liet het koningspaar ook al via social media weten zwaar geraakt te zijn door het natuurgeweld.