Koning opent vandaag slavernij expositie Rijksmuseum

AMSTERDAM – Koning Willem-Alexander opent vanmiddag de expositie Slavernij in het Rijksmuseum in Amsterdam. De tentoonstelling vertelt over slavernij aan de hand van tien persoonlijke en waargebeurde verhalen uit Brazilië, Suriname, het Caribisch gebied, Zuid-Afrika en Azië.

De opening wordt live uitgezonden door de NOS op NPO1 en er is een online videotour beschikbaar. Het Rijksmuseum is voorlopig nog gesloten vanwege de coronamaatregelen. Maar mensen kunnen de expositie al wel online bekijken. Vanochtend om 10.00 uur Caribische tijd gaat die live.