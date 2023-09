Koning Willem Alexander krijgt Amalia-wals van Curaçao

WILLEMSTAD – Koning Willem Alexander heeft de studio-opname van de wals Sunsets for Princess Amalia in handen. Dat was hem tijdens zijn bezoek in februari toegezegd. Het betreft zowel een opname van de uitvoering door orkest als een uitvoering op piano. De Gouverneur die de wals overhandigde aan de koning vroeg hem om de opnames te delen met zijn dochter Amalia.

Tijdens het bezoek van de Koninklijke familie aan Curaçao in februari van dit jaar werd het muziekstuk live uitgevoerd en als nationaal geschenk van Curaçao aangeboden aan Amalia ter gelegenheid van haar kennismaking met Curaçao. Daarbij is aan haar destijds ook de partituur overhandigd.

Traditie

Curaçao kent een lange traditie in het componeren van dansmuziek ter ere van bijzondere gelegenheden. Koning Willem III was het eerste lid van het Koninklijk Huis dat een compositie van Curaçao mocht ontvangen. Bij de kennismaking van kroonprinses Beatrix aan Curaçao is haar destijds de wals Bella Trix aangeboden.

De wals Sunsets for Princess Amalia is gecomponeerd door Yohn Nathan Suarez. Suarez is als muziekdocent verbonden aan de muziekschool van het Cultureel Centrum Curaçao. De titel van de wals verwijst naar de innige band tussen Curaçao en Nederland binnen het Koninkrijk.

De orkestversie die werd overhandigd door de Gouverneur is recent op Curaçao opgenomen en bewerkt en tot stand gekomen met medewerking van lokale musici en geluidstechnici. Dit is een unicum; producties met een dergelijke omvang worden doorgaans niet op het eiland maar in het buitenland gerealiseerd.