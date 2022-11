Koningin Máxima bezoekt tentoonstelling Onze koloniale erfenis

AMSTERDAM – Koningin Máxima brengt komende dinsdag, 22 november een werkbezoek aan de tentoonstelling Onze koloniale erfenis in het Tropenmuseum in Amsterdam. Centraal staat de Nederlandse koloniale geschiedenis in de Caribische delen van het Koninkrijk, Indonesië en Suriname.

Er zijn tien thema’s die inzicht geven in hoe kolonialisme de wereld van nu mede heeft vormgegeven en hoe mensen het systeem doorstonden.

Het Tropenmuseum wil bewustwording creëren en bezoekers informeren over de impact van het kolonialisme op de structuren en verhoudingen in onze huidige samenleving, waaronder beeldvorming en taalgebruik. Dit gebeurt aan de hand van voorwerpen, verhalen, films, foto’s en kunstobjecten.

De tentoonstelling laat zien hoe mensen het kolonialisme doorstonden met creativiteit, veerkracht en verzet. Thema’s van de tentoonstelling zijn onder meer arbeid en uitbuiting, grondstoffen en producten uit de koloniën, muziek en veerkracht, racisme, taal en het ‘thuisgevoel’.

Er is een digitaal namenmonument dat op basis van voornamen inzicht geeft in de onderlinge relaties tussen tot slaaf gemaakte mensen en hun achtergrondverhalen. Enkele kunstenaars hebben ter gelegenheid van de tentoonstelling speciale werken gemaakt.

Koningin Máxima krijgt na aankomst een korte introductie op de tentoonstelling door Marieke van Bommel, algemeen directeur van het Nationaal Museum voor Wereldculturen en de inhoudelijk directeur, Wayne Modest. Aansluitend leidt Wendeline Flores, conservator Caribisch Gebied en Koloniale Geschiedenis, Koningin Máxima langs zes thema’s van de tentoonstelling.

Het werkbezoek wordt afgesloten met een inhoudelijk gesprek met betrokkenen bij de expositie en vertegenwoordigers uit onder meer het onderwijs, de cultuursector en de politie.

De tentoonstelling is de komende jaren als vaste opstelling te zien. Daarnaast organiseert het Tropenmuseum debatten en optredens rond het thema koloniaal verleden en erfgoed.

Voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs is een educatief programma en gratis online lesmateriaal ontwikkeld. Ook zijn er programma’s voor volwassenen en professionals.

De objecten uit de tentoonstelling zijn onderdeel van de collectie van de Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen waar het Afrika Museum, het Tropenmuseum en Museum Volkenkunde onder vallen.