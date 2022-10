Koningin Máxima bij tentoonstelling ‘Kòrsou – Curaçao -Stemmen van toen, mensen van nu’

DEN HAAG – Koningin Máxima heeft vanmiddag een werkbezoek gebracht aan de tentoonstelling Kòrsou – Curaçao. Stemmen van toen, mensen van nu in het Nationaal Archief in Den Haag. Aan de hand van documenten en foto’s worden diverse thema’s uit de geschiedenis, cultuur en samenleving van Curaçao belicht. De tentoonstelling is verlengd tot en met 20 november 2022.

In het Nationaal Archief zijn veel documenten te vinden over Curaçao, met name uit de tijd van de West-Indische Compagnie (WIC) en de periode dat het eiland nog een kolonie was van Nederland .

De tentoonstelling schetst aan de hand van documenten en archiefstukken een beeld van de geschiedenis en het heden van het eiland in combinatie met foto’s, audiofragmenten en interviews van documentairemaker en fotograaf Selwyn de Wind. Ook hebben diverse kunstenaars en artiesten werken gemaakt die deels aansluiten bij de informatie uit de documenten.

Koningin Máxima kreeg een rondleiding door gastconservator Dyonna Benett en educatiemedewerker Zion Piggott langs de thema’s Bestuur, Samenleving, Slavernij en Veerkracht. “Veerkracht van de Curaçaoënaars door de eeuwen heen” vormde de rode draad van de rondleiding.

Er werd onder meer uitleg gegeven over de positie van het Papiamentu en muzikale expressie in de koloniale tijd en in de huidige samenleving. Ook werd ingegaan op de ontwikkeling van het vrouwenkiesrecht, het slavernijverleden en de naamgeving van mensen na de afschaffing van de slavernij.

Bezoekers van de tentoonstelling kunnen ter plekke kijken of zij hun eigen familiegeschiedenis kunnen vinden. Het Nationaal Archief organiseert rondom de tentoonstelling ook nog debatten, lezingen en rondleidingen.

Na afloop van het tentoonstellingsbezoek sprak Koningin Máxima met betrokkenen bij de tentoonstelling over hun ervaringen.