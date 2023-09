Koningin Máxima reikt 4 oktober de Appeltjes van Oranje uit

DEN HAAG – Koningin Máxima reikt woensdagmiddag 4 oktober op Paleis Noordeinde de Appeltjes van Oranje van het Oranje Fonds uit. De Koning en prinses Beatrix zijn ook bij de uitreiking aanwezig.

Jaarlijks worden de Appeltjes van Oranje uitgereikt aan drie onderscheidende sociale initiatieven in het Koninkrijk. De drie winnaars worden tijdens de uitreiking bekendgemaakt. In lustrumjaren reikt de Koning de prijzen uit, in andere jaren koningin Máxima.

Onder de tien genomineerden voor de Appeltjes bevindt zich ook een Curaçaos initiatief: Fundashon Ser’i Otrobanda.

Thema

Dit jaar is het thema: ‘Bruggenbouwers in de buurt.’ De prijzen worden toegekend aan initiatieven die buurtbewoners met elkaar verbinden en zo een betrokken samenleving realiseren. De bekendmaking van de winnaars vindt plaats in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de tien genomineerde organisaties.

Voorzitter van het bestuur van het Oranje Fonds Dick Benschop en vicevoorzitter en jurylid Kim Putters zijn tevens te gast. Koningin Máxima houdt een toespraak en maakt de winnaar van het Grote Appeltje bekend. Ook reikt zij de andere twee Appeltjes uit.

Met de Appeltjes van Oranje bekroont het Oranje Fonds jaarlijks sociale initiatieven die ervoor zorgen dat niemand er alleen voor hoeft te staan en iedereen mee kan doen in de samenleving.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn beschermpaar van het Oranje Fonds. De Appeltjes van Oranje worden dit jaar voor de 21e keer uitgereikt. De prijs bestaat uit een bronzen beeldje en een geldbedrag van 25.000 euro. Het beeldje is ontworpen door Prinses Beatrix.