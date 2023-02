Koningspaar en Amalia sluiten bezoek aan Sint Maarten af, vandaag naar Sint Eustatius

PHILIPSBURG – Het bezoek aan Sint Maarten zit er weer op voor koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia. Na twee dagen vertrekt het gezelschap vandaag naar Sint Eustatius, om donderdag naar Saba te gaan.

Het bezoek aan Sint Maarten werd dinsdag afgesloten met een receptie bij de gouverneur. In de ambtswoning werden Amalia en het koningspaar verwelkomd door gouverneur Ajamu Baly en zijn vrouw.

Zo’n 75 gasten waren aanwezig, onder meer mensen die een rol hebben gespeeld tijdens de coronacrisis en na orkaan Irma in 2017.

Eerder in de middag ging het gezelschap in gesprek met verscheidene niet-gouvernementele organisaties en plantten ze gele salie, een plant met historische waarde voor het eiland.

Sint Eustatius

Op Sint Eustatius wordt het Koninklijk gezelschap ontvangen door regeringscommissaris Alida Francis en spreken zij met autoriteiten. Tijdens een wandeling door de historische kern van Oranjestad ontmoeten zij diverse Statianen die vertellen over hun leven op het eiland.

Ook wordt tijdens deze wandeling stilgestaan bij het slavernijverleden. Vervolgens sluiten het Koninklijk Paar en de Prinses van Oranje aan bij een debat met jongeren waarin wordt ingegaan op de toekomst van jongeren op het eiland.

Na een lunch met diverse inwoners van Sint Eustatius bezoeken de Koning, Koningin Máxima en de Prinses van Oranje Zeelandia Beach waar zij uitleg krijgen over natuurbeheer op het eiland en over de jaarlijkse Beach Clean Up van Statia-doet.

Vervolgens bezoekt het gezelschap een gemeenschapstuin waar zij in gesprek gaan met agrariërs over de voedselvoorziening op Sint Eustatius. Doordat veel voedsel wordt geïmporteerd zijn de prijzen hoog en is er een tekort aan verse producten op het eiland.

Aansluitend neemt het gezelschap deel aan een basketbaltraining met scholieren. Het bezoek aan Sint Eustatius wordt afgesloten met een manifestatie in Fort Oranje die in het teken staat van cultureel erfgoed van Sint Eustatius.