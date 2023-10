Koningspaar na slavernijmuseum door woedende menigte naar auto

KAAPSTAD – Koning Willem-Alexander en koningin Máxima moesten vanochtend door een woedende menigte van demonstranten naar hun auto na een bezoek aan museum Slave Lodge in Kaapstad. De sfeer was grimmig: de demonstranten lieten geen enkele ruimte over voor het paar en de beveiligers moesten hardhandig ingrijpen.

Een heikel moment kwam toen Máxima om de auto heen moest, naar haar kant. De Nederlandse en Zuid-Afrikaanse beveiligers moesten de demonstranten op dat moment hard aan de kant duwen. De koningin werd door beveiligers door de menigte getrokken.

De boze Zuid-Afrikanen vroegen aandacht voor de rol van Nederland in het slavernijverleden van Zuid-Afrika. De sfeer was aanvankelijk gemoedelijk, maar sloeg gaandeweg om. Ruim honderd demonstranten uitten hun woede voor de deuren van het slavernijmuseum.

Zij horen bij de Khoisan, de inheemse bevolking van Zuid-Afrika en willen naast de excuses van Willem-Alexander ook daden zien, zo zeggen ze. Aan het begin van het bezoek sprak het koningspaar al met de demonstranten buiten, die toen nog maar met een paar waren.

Excuses

De demonstratie kwam nadat de Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa donderdagochtend in een persverklaring ‘erkende’ dat koning Willem-Alexander eerder dit jaar excuses heeft aangeboden voor de rol van Nederland in het slavernijverleden. Deze erkenning kwam als een belangrijke stap in de richting van verzoening, herstel en het genezen van oude wonden, aldus de president.

“We zijn vastberaden om bruggen van tolerantie te bouwen om zo een betere toekomst en wereld na te streven”, verklaarde president Ramaphosa. “Daarom, majesteit, wil ik graag de excuses erkennen die u heeft gemaakt voor de rol van uw land in het slavernijverleden, inclusief die in Zuid-Afrika.”

Koning Willem-Alexander bood op 1 juli excuses aan voor het Nederlandse slavernijverleden tijdens de nationale herdenking van het einde van de slavernij in de voormalige Nederlandse koloniën, op de Cariben en in Suriname. Deze stap werd breed gezien als een belangrijk gebaar van erkenning en verzoening.