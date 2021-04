Koningsspelen Curaçao uitgesteld tot eind mei

WILLEMSTAD – De Koningsspelen die morgen zouden worden gehouden zijn uitgesteld tot eind mei dit jaar. Vorig jaar werden de spelen stopgezet vanwege de Covid-19 situatie. 40 basisscholen hadden zich al aangemeld.

De organisatie zet de dag niet stop, maar hoopt in mei wel van start te kunnen gaan. In Nederland gaat het sportieve Oranjefeest morgen wel door. Op Bonaire verschilt het per school wat er gebeurt met de Koningsspelen. Een aantal scholen organiseert daar ‘digitale’ Koningsspelen De volgende editie van de Koningsspelen is nu gepland op vrijdag 28 mei.