Koninklijke familie brengt bezoek aan Landhuis Knip en Hòfi Mango op Curaçao

WILLEMSTAD – Vanmorgen brachten koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia een bezoek aan Landhuis Knip en Hòfi Mango. Tijdens het bezoek aan deze voormalige plantages werd er stilgestaan bij slavernijverleden op Curaçao.

In de ochtend brachten zij eerst een bezoek aan Landhuis Knip. Dit landhuis staat op een voormalige plantage en is ook de plek waar Tula in 1795 de slavenopstand begon. Tijdens het bezoek aan het landhuis bekeken zij een voorstelling over deze opstand. Daarnaast gingen zij in gesprek met nazaten van tot slaaf gemaakten.

Aansluitend bracht de koninklijke familie een bezoek aan Hòfi Mango. Deze voormalige suikerplantage is nu één van de meest diverse natuurgebieden op Curaçao. Mede-eigenaar Jandino Asporaat heette de koninklijke familie via een videoverbinding welkom. De cabaretier en zijn familie zijn de eigenaar van de plantage en werken aan het herstel van de dammen en bieden een hoveniersopleiding voor Curaçaose

jongeren.

Vervolgens ging het koninklijk gezelschap in gesprek met de docenten en cursisten van de landbouw- en hoveniersopleiding, die bij Hòfi Mango zijn opgezet. Ook kregen zij uitleg over de natuur, visie en toekomstplannen van Hòfi Mango.