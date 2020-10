Koninklijke Landmacht gaat oefenterrein Curaçao upgraden

Vanaf volgende week zal het geniebataljon van de Koninklijke Landmacht verschillende bouwwerkzaamheden uitvoeren op het oefenterrein Wacawa en in het Christoffelpark.

In opdracht van Commandant der Zeemacht in het Caribisch Gebied verzorgt de eenheid een upgrade aan het oefenterrein Wacawa zodat zowel Nederlandse als buitenlandse eenheden meer faciliteiten hebben om te kunnen trainen.

Daarnaast voert de eenheid restaurerende werkzaamheden uit in het Christoffelpark. De klimatologische omstandigheden op Curaçao zijn vergelijkbaar met de omstandigheden in missiegebieden. Deze oefening geeft hen daarom de unieke kans om in soortgelijke omstandigheden te trainen.

120 militairen

De eenheid komt met 120 militairen die verdeeld worden ondergebracht op Curaçao. Een deel van de groep verblijft op Wacawa en een ander deel verblijft op het landgoed Ascencion.

Om de bouwwerkzaamheden volledig te kunnen uitvoeren, zijn er 40 (militaire) bouwvoertuigen per schip verscheept. die komen overmorgen aan in de haven in Willemstad. Vanuit daar worden de voertuigen onder begeleiding van een voordetachement verplaatst naar Wacawa en Ascencion.

De compagnie gaat op diverse locaties op het eiland constructiewerkzaamheden uitvoeren voor eigen training en ter verbetering van onder andere oefenfaciliteiten van de Koninklijke Marine.

