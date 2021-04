Koninklijke onderscheiding voor 32 Curaçaoënaars

19 Gedeeld

Koning Willem Alexander heeft dit jaar 32 Curaçaose burgers een Koninklijke onderscheiding toegekend voor hun jarenlange bijzondere verdiensten voor de Curaçaose gemeenschap. Een van de gedecoreerden is Ruud de Dood, oprichter van de Veteranen vereniging op Curaçao. Deze vereniging treedt sinds 2009 op als belangenbehartiger van alle op Curaçao wonende veteranen van verschillende strijdtonelen en missies.

Vanwege de coronabeperkingen is er dit jaar geen officiële ceremonie waarin de gouverneur van Curaçao de lintjes uitreikt aan de gedecoreerden. Dat zal op een later tijdstip plaatsvinden. Wel heeft de gouverneur zondag 25 april alle gelukkigen telefonisch op de hoogte gesteld van hun eervolle onderscheiding.

Ook Frank Holtslag, de voormalige manager van het Florissuite hotel en huidig voorzitter van de Gaypride, kreeg een onderscheiding voor zijn jarenlange inzet voor de LBGTQ+ gemeenschap op Curaçao.

Op Bonaire krijgen zes burgers een Koninklijke onderscheiding. Hun namen worden maandag bekend gemaakt, net als die op Aruba, Sint-Maarten en de twee andere eilanden in Caribisch Nederland.

Hieronder de volledige lijst van gedecoreerden op Curaçao:

– Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Haydée R. Clementina

Mevrouw Carmen M.D. Coronel

De heer Eric S. Fraay

Mevrouw Rianne M.M. van Gestel

De heer Roger A. Gibbes

De heer Julio C. Hermanus “Eligio Melfor”

Mevrouw Getrude A.J. Isidora

De heer Richard D. Simon

– Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Dennis W. Aalse

De heer Glendon C. Aniceta

Mevrouw Henriette M. Baank

Mevrouw Cecilia F. Booi

Mevrouw Valentine E. Chance-Brown

Mevrouw Ivonne G.W. Christiaan-Overdijk

Mevrouw Edseline E. Colastica-Ricardo

Mevrouw Lygia R. Da Costa Gomez-Gouverneur

De heer Ruud E. de Dood

Mevrouw Hilda H. Eliza-Brigitha

Mevrouw Chanerika C. Hellement

De heer Frank M. Holtslag

De heer Alvin E. Inecia “Tio Ali”

Mevrouw Migarda M. Isenia-Martha

De heer Franklin W. Mathilda

Mevrouw Femia M. Olbino-SchlepersMevrouw Lucia de Fatima Perez-Gomez

Mevrouw Davila B. Semper-Maduro

Mevrouw Myrna L. Sint Jago

De heer Gilbert C. Snijders

Mevrouw Lilian I.R. Torres-Thielman

Mevrouw Greta A. Trapenberg

Mevrouw Maria C.E. van der Valk-de Lannoy

De heer Rolandus L. Walter