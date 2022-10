Koninkrijk wil praten over gefaseerde heropening grenzen met Venezuela

DEN HAAG – Nederland, Aruba en Curaçao willen een gefaseerde opening van de grenzen met Venezuela. Dat gaat gebeuren in een serie van technische overleggen. Dat zegt minister van Buitenlandse Zaken, Wopke Hoekstra, die voor overleg met Aruba, Curaçao en Sint Maarten op Curaçao is. Vandaag bezoekt Hoekstra Aruba.

De minister benadrukt dat de gesprekken geenszins een erkenning inhouden van de verkiezingsuitslag van het land in 2021.

Maduro sloot de grenzen in februari 2019 met Aruba en Curaçao. Een jaar eerder had Venezuela de grenzen met Aruba voor een korte periode gesloten.

Premier Gilmar Pisas van Curaçao verklaarde op de persconferentie gisteren dat de eerste technische bijeenkomst op Curaçao wordt georganiseerd en dat een uitnodiging daartoe naar Venezuela was gestuurd.

De premiers van de drie landen en de minister van Buitenlandse Zaken zeggen de heropening van de grenzen met Venezuela alleen maar te willen op basis van solide overeenkomsten.

Binnenkort starten de technische gesprekken over hoe de grenzen gefaseerd kunnen worden heropend. “We hopen tot overeenstemming te komen met het grootste buurland van het Koninkrijk. De technische besprekingen zijn een eerste stap”, zei minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra, die opmerkte dat de betrekkingen met Venezuela altijd complex zouden blijven.

Op de vraag van de media tijdens de persconferentie wat het tijdschema van de heropening zou zijn, legde Wever-Croes uit dat Aruba eerst en vooral een “ordentelijke” heropening in fasen wilde, te beginnen met de zeegrens.

Als het aan Aruba ligt, gaat eerst de zeegrens weer open voor kleine beroepsvaartuigen die met groenten en fruit naar het eiland komen met lagere prijzen dan nu in de supermarkten wordt aangeboden voor geïmporteerde versproducten uit de VS en Europa.

Daarna zouden vanuit Venezuela grotere privéschepen worden toegelaten, gevolgd door commerciële luchtvaartmaatschappijen en in de laatste fase van de heropening van privéjets.

Minister Hoekstra zei dat het moeilijk is om een ​​tijdschema te geven voor de geleidelijke heropening van de grenzen. “Wat ik kan zeggen is dat we hebben afgesproken om de dialoog op technisch niveau aan te gaan.

Premier Pisas verduidelijkte dat de heropening van de grenzen voor boten met verse producten niet alleen belangrijk was om de hoge voedselkosten te drukken, maar dat het ook cruciaal was om het luchtverkeer met Venezuela te herstellen, zodat mensen terug naar hun land kunnen reizen.

Maar, merkte hij op: “je moet voorzichtig zijn met woorden in de betrekkingen met Venezuela, anders gaat de deur misschien dicht.”