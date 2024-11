Sport Koninkrijksteam boekt spectaculaire comeback tegen Panama Dick Drayer 11-11-2024 - 2 minuten leestijd

GUADALAJARA – Het Koninkrijksteam heeft op indrukwekkende wijze zijn eerste wedstrijd in het Premier12-toernooi gewonnen. In een spannende confrontatie tegen Panama in Guadalajara, Mexico, wist Nederland een achterstand van 2-7 om te buigen naar een 9-8 overwinning. Ray-Patrick Didder sloeg in de tiende inning het winnende punt binnen, waarmee hij de zege veiligstelde voor het team van bondscoach Evert-Jan ’t Hoen.

Panama begon sterk met onder andere een homerun van Los Angeles Dodgers-prospect Ramos, wat Nederland vroeg onder druk zette. Het Koninkrijksteam herpakte zich echter snel; Hendrik Clementina sloeg een cruciale tweehonkslag en Denzel Richardson voegde daar een homerun aan toe, waardoor de spanning in de wedstrijd terugkeerde.

Na het verlies van de A-status vorig jaar tijdens het Europees kampioenschap is dit toernooi van groot belang voor Nederland. Een sterke prestatie in het Premier12 kan niet alleen de A-status herstellen, maar ook de broodnodige financiële steun terugbrengen voor het team en de spelers in de hoofdklasse. Deze middelen zijn essentieel voor de verdere ontwikkeling en voorbereiding op toekomstige toernooien.

Het Premier12-toernooi, georganiseerd door de World Baseball Softball Confederation (WBSC), is het belangrijkste internationale honkbaltoernooi van 2024. De twaalf deelnemende teams zijn geselecteerd op basis van de WBSC/KONAMI Wereldranglijst. Nederland bevindt zich in Groep A, samen met de Verenigde Staten, Puerto Rico, Mexico, Venezuela en Panama. De wedstrijden in deze groep worden gespeeld in het Estadio Panamericano in Guadalajara en het Santa Teresita Stadion in Tepic, Mexico.

WBSC

De top twee teams uit elke groep plaatsen zich voor de Super Round, die plaatsvindt in het Tokyo Dome in Japan van 21 tot 23 november. De medaillewedstrijden worden op 24 november gespeeld. Voor het Koninkrijksteam is een sterke start in het toernooi cruciaal om de kansen op een podiumplaats te vergroten en de verloren A-status te heroveren.

- tekst gaat verder onder de advertentie -

153