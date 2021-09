Koninkrijksteam honkbal bereikt finale Europees kampioenschap

19 Gedeeld

Archieffoto finale 2016

ITALIË – Na een spannende wedstrijd tegen Spanje die met 9-8 werd gewonnen, heeft het Koninkrijksteam zich geplaatst voor de finale. Het team wist een voorsprong te halen van 9-3 maar de tegenstanders uit Spanje begonnen een inhaalrace die net niet werd gewonnen.

Zondagavond Nederlandse tijd start om 20.30 uur de jacht op de 24ste Europese titel. Dan is in Turijn Israël de tegenstander in de finale.

