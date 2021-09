Koninkrijksteam honkbal wint Europese titel

40 Gedeeld

TURIJN – Het Nederlands honkbalteam heeft in Italië voor de 24e keer de Europese titel behaald. Het team versloeg Israël in de finale met 9-4. Voor Oranje was het de vierde Europese titel op rij.

Roger Bernadina liep een homerun in de zevende inning met twee honken bezet. Daarmee werkte Oranje een achterstand van 1-4 weg: 4-4. Kort daarna scoorde Ray-Patrick Didder met een honkslag van Sharlon Schoop: 5-4.

Nederland bereikte vrijdag de finale dankzij een benauwde zege tegen Spanje (9-8). Israël versloeg in de halve eindstrijd verrassend tienvoudig kampioen Italië met 11-5.

Nederland en Israël speelden vier keer eerder tegen elkaar. Het laatste onderlinge duel vond in 2019 tijdens het olympisch kwalificatietoernooi plaats. Oranje verloor toen met 8-1 en miste onder andere daardoor deelname aan de Olympisch Spelen van Tokio.

