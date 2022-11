Koninkrijksteam wint tweemaal van Aruba, derde wedstrijd valt in het water

WILLEMSTAD – Tijdens de Kingdom Series op Curaçao heeft de Nederlandse honkbalploeg tweemaal gewonnen van een selectie afkomstig uit Aruba.

De Kingdom Series is een dure naam voor een trainingskamp van zo’n vijftig honkballers van Curaçao, Aruba, Sint-Maarten en uit Nederland van een week op Curaçao.

Na enkele trainingen stonden ook drie wedstrijden gepland tegen team Aruba. Nederland won éénmaal ruim met 11-1 en éénmaal nipt met 4-3. De derde ontmoeting werd door regenval afgelast.

Het trainingskamp is voor bondscoach Hensley Meulens een mooie kans om een flink aantal spelers in actie te zien. In maart 2023 staat de prestigieuze World Baseball Classic op het programma.

Aan dat toernooi mogen uit spelers uit de Amerikaanse Major League meedoen. In totaal mag Meulens 28 spelers selecteren voor het toernooi dat in Taiwan begint.

Opvallende deelnemers aan het kamp waren Andrelton Simmons en Derek West. Korte stop Simmons speelde jarenlang in de Majors maar werd dit seizoen ontslagen door de Chicago Cubs. West is een Amerikaanse werper met Nederlandse voorouders waardoor hij beschikbaar voor Oranje is.