‘Konsiente’  markeert Wereld Sociale Media Dag met nieuwe initiatieven en digitale cursus op Curaçao

WILLEMSTAD – De lokale beweging ‘Konsiente’ op Curaçao herdenkt de Wereld Sociale-Media-Dag door het bewustzijn over het gebruik van sociale media onder ouders, opvoeders en kinderen te vergroten.

Flavina Wanga, een lokaal expert met uitgebreide ervaring op dit gebied, draagt bij aan de dag door verschillende initiatieven te lanceren, waaronder een nieuwe digitale cursus.

In 2018 lanceerde Wanga ‘Konsiente’ als onderdeel van een project om terug te geven aan de gemeenschap in nauwe samenwerking met het Amerikaanse Consulaat.

Bezorgd

Hoewel socialemediakinderen onbeperkte toegang bieden tot informatie waar ouders mogelijk bezorgd over zijn, en hen in intensief en soms zelfs intiem contact brengen met onbekenden, bieden ze ook kansen. Kinderen en jongeren kunnen veilig in contact blijven met schoolvrienden in beveiligde groepen.

“Konsiente” streeft ernaar iedereen bewust te maken van hun gebruik en gedrag op sociale media. Ze volgen de populairste sociale media en delen een informatieve nieuwsbrief met de nieuwste ontwikkelingen.

Een recente nieuwsbrief omvatte informatie over een nieuwe WhatsApp-functie die het verbergen van bepaalde gesprekken mogelijk maakt (de zogenaamde “chat lock”). Konsiente deelt ook tips over hoe kinderen en jongeren zich correct kunnen gedragen op sociale media. Een waardevolle tip is het sociale mediacontract dat een ouder met zijn kind kan aangaan.

Cursus

Naast de informatieve nieuwsbrief en de tips, lanceert Konsiente dit jaar een digitale cursus op Wereld Sociale-Media-Dag. Deze cursus, die ongeveer 5 tot 6 uur duurt, stelt alle deelnemers in staat te leren hoe ze kunnen profiteren van sociale media, terwijl ze hun privacy te allen tijde beschermen en kinderen en jongeren hierin begeleiden.