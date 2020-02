Kontiki Beach Resort Curaçao

34 Gedeeld

Zwembad van Kontiki Beach Resort, foto: TUI Nederland

Verwelkomd worden met een kokosnoot met rietje. Naar je kamer gebracht worden met een golfkarretje, om vervolgens zo het zwembad in te springen. Dat is Kontiki Beach Resort op Curaçao. Het zoutwaterzwembad van dit resort stroomt als een rivier langs de hotelkamers. Heerlijk dobberen dus! Of ga naar Mood Beach Club of Mambo Beach om een cocktail drinken.

Kontiki Beach Resort ligt vlakbij één van de gezelligste stranden van Curaçao, Mambo Beach. Op dit populaire strand is altijd wel iets te beleven. Maar ook op het ‘eigen’ Cabana Beach en Mood Beach is van alles te doen. Denk aan live entertainment, happy hours of een optreden van een band of DJ. Natuurlijk kun je ook een bezoek brengen aan het naastgelegen Wet & Wild, waar op vrijdag- en zondagavond feesten worden georganiseerd.

Mood Beach Club, foto: TUI Nederland

Faciliteiten Kontiki Beach Resort

Gratis WIFI in openbare ruimte

Gratis WIFI op de kamer

Receptie (24 uur)

Afgesloten privé parkeerplaats

Badhanddoeken, ligbedden en parasols op het strand en bij het zwembad

Massage en schoonheidssalon (tegen betaling)

Kinderoppas (tegen betaling)

Strand bij Kontiki Beach Resort, foto: TUI Nederland

Reacties van gasten:

“Vriendelijk personeel, goede ligging. Luxe strandbedden, uitstekend resort!” “Het resort past in het plaatje van Curaçao. Groen resort met prachtige zwembaden en aan zee. Super vriendelijke en gastvrije medewerkers. Niets is teveel!” “Top! zeer vriendelijk! schoon, netjes en prima ontbijt.”

