Algemeen Kooyman presenteert nieuwe merkidentiteit op de 8e editie van Nima Marketing Day Redactie 31-05-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Tijdens de 8e editie van Nima Marketing Day in Nederland presenteert Kooyman zijn nieuwe merkidentiteit. Wouter Nooij (CMO Kooyman), Henriette Verkerk (Head of Branding Total Design) en Willemijn van Hussen (Director Tambr Sonic Branding) betreden het podium om het verhaal achter de merkvernieuwing te delen: ‘De merkidentiteit van Kooyman: Trots en gemeenschapszin van een familiebedrijf vertaald in kleur en klank.’

Kooyman begon in 1939 als een eenvoudig timmerbedrijf en is uitgegroeid tot marktleider in gereedschap en bouwmaterialen op de Caribische eilanden. Met zeven vestigingen en meer dan 650 medewerkers is Kooyman een belangrijke speler op Curaçao, Aruba, Barbados, Bonaire en St.-Maarten. Het familiebedrijf speelt een cruciale rol bij de bouw en het onderhoud van woningen, kantoren en winkels, en biedt zelfs een ‘Drive Thru’ voor professionals.

Het geheim van Kooyman ligt volgens de marketeers in de oprechte connectie met de eilandbewoners. Vertrouwen is essentieel op deze kleine, hechte eilanden. Kooyman leeft zijn merkwaarden – eerlijkheid, integriteit en verantwoordelijkheid – en geeft terug aan de gemeenschappen.

Dit doen ze door lokale initiatieven te sponsoren, vakmensen op te leiden via de Kooyman Academy, plastic afval te upcyclen tot bouwmaterialen en zonne-energie te promoten. De merkessentie van Kooyman is dan ook niet voor niets: Samen bouwen aan een betere toekomst.

De nieuwe merkidentiteit van Kooyman, ontwikkeld in samenwerking met Total Design en Tambr, is gebaseerd op een helder zelfbeeld en de levendige geschiedenis van het Caribisch gebied. De visuele stijl van het merk weerspiegelt de felle kleuren van de opkomende zon, azuurblauwe zeeën, roze flamingo’s, groene palmbomen en gekleurde huizen. Deze levendige tinten benadrukken de unieke, autonome trots van elk eiland.

Naast kleur speelt muziek een essentiële rol in de nieuwe merkidentiteit. Op de eilanden is muziek een primaire levensbehoefte en radio een veelgebruikt medium. Een herkenbare sound helpt enorm bij het creëren van bereik, daarom heeft Kooyman een muzikale identiteit gebaseerd op de typische Caribische flow: swingend, positief en kleurrijk.

Kooyman heeft volgens de marketeers met deze nieuwe merkidentiteit zijn toewijding aan de gemeenschap en de kleurrijke cultuur van de Caribische eilanden opnieuw bevestigd. De presentatie op Nima Marketing Day op 13 juni markeert een belangrijke mijlpaal in de voortdurende groei en evolutie van dit geliefde familiebedrijf.