Koper olie Bullenbaai is I&E Petroleum Group

Het bedrijf I&E Petroleum Group aan de Seru Loraweg heeft gistermiddag op de veiling de olie gekocht van Caribbean Petroleum Refinery CPR die opgeslagen ligt in tank 9099 in Bullenbaai.

Het gaat om bijna een half miljoen vaten stookolie voor een bedrag van net geen 29 miljoen dollar.

Curaçao Refinery Utilities/Refineria di Kòrsou bood de olie te koop aan om zo de acht miljoen dollar schuld die CRU verschuldigd is voor de opslag van de olie in de tanks van Bullenbaai te verkrijgen. De totale waarde van deze olie is ongeveer 25 miljoen dollar.

Als CRU/RdK het bod accepteert, wordt I&E Petroleum de eigenaar van de olie. Mocht de betaling niet binnenkomen voor vijf uur vanmiddag, dan gaat de deal naar de tweede hoogste bieder, een Nederlandse groep.

Volgens de website van I&E Petroleum Group is het bedrijf opgericht door een groep mensen die een gemeenschappelijke wens hebben om relaties op te bouwen en mogelijkheden in de grondstoffensector te faciliteren.