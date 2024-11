natuur Koraalschade bij Tugboat: oproep tot actie na vernietiging rif door boorplatform Redactie 24-11-2024 - 3 minuten leestijd

Door Caribisch Netwerk | Kim Hendriksen

Duikschooleigenaar Hans Pleij slaat alarm na een duik bij Tugboat, een van Curaçao’s meest geliefde duiklocaties. Tot zijn ontzetting ontdekte hij aanzienlijke schade aan het koraal, vermoedelijk veroorzaakt door de thrusters van een boorplatform dat bij de pier ligt. “Het was schokkend,” vertelt Pleij. “Waar normaal sponsen en algen groeien, is nu alles verdwenen. Onder de pier is het rif compleet weggevaagd. De ravage strekt zich uit tot aan de eerste bolder in het water.”

Een verwoest rif

De omvang van de schade werd tijdens de duik snel duidelijk. Pleij stuitte op een omgewoelde zeebodem en vond stukken plaatijzer die er eerder niet lagen. “De thrusters van het platform hebben waarschijnlijk door het slechte weer voor enorme stroming gezorgd. Alles is weggespoeld,” legt hij uit.

Pleij benadrukt dat deze schade enorme gevolgen kan hebben voor het duiktoerisme. “Duiktoerisme trekt mensen van over de hele wereld. Als we het rif blijven beschadigen, blijven hotelkamers leeg en verliezen we een groot deel van onze inkomsten.”

Structurele nalatigheid

Pleij hekelt het gebrek aan toezicht en handhaving. “Volgens Dammers mogen thrusters niet worden gebruikt zonder dit te melden bij Kompania di Tou Kòrsou (KTK) en de Haveninspectie, maar dit is opnieuw gebeurd. Ondertussen blijft het rif onherstelbaar beschadigd.”

Dammers, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de scheepvaartlogistiek, heeft bevestigd op de hoogte te zijn van de situatie, maar verwees door naar CPA (Curaçao Ports Authority). Tot op heden heeft CPA niet gereageerd op vragen van Caribisch Netwerk over het incident.

Het incident is niet op zichzelf staand. Pleij wijst op eerdere schade, zoals tijdens de bouw van Mega Pier II. “Toen werd een anker over het rif getrokken. Duikscholen hebben het destijds rechtgezet, maar tot op de dag van vandaag wachten we op compensatie. Woorden, maar nooit daden.”

Met zijn stichting Coral Reef Restoration Team Curaçao werkt Pleij al jaren aan het herstellen van beschadigde riffen. “We kweken bedreigd koraal op en proberen het rif te herstellen, maar dat is zinloos als het door zulke incidenten weer wordt vernietigd. Het voelt alsof we water naar de zee dragen.”

Oproep tot actie

Pleij roept op tot strengere maatregelen en betere handhaving. “De overheid moet verantwoordelijkheid nemen en een onafhankelijke partij zoals CARMABI inschakelen om de schade te beoordelen. Bereken wat het kost en laat de verantwoordelijke partijen betalen. Elders in de wereld krijg je een enorme boete als je dit doet. Hier gebeurt niets.”

Volgens Pleij is het tijd voor actie. “Onze onderwaterwereld is uniek en verdient bescherming, niet vernietiging. We moeten ons rif behouden, niet alleen voor onszelf, maar ook voor de volgende generaties. Dit is niet de toekomst die we willen voor Curaçao.”

Reactie CPA

CPA laat in een reactie weten dat het heeft kennisgenomen van het vermeend incident en laat weten dat de Havenveiligheidsinspectie bezig is met een onderzoek hiernaar. “Als er een klacht binnenkomt, voert de havenveiligheidsinspectie onder leiding van de havenmeester een onderzoek uit. Dat onderzoek is gaande.”

