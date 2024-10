Gezondheidszorg Korte wachttijden, tevredenheid en lichte stijging in sterfte bij CMC Dick Drayer 24-10-2024 - 3 minuten leestijd

Spoedeisende Hulp

WILLEMSTAD – Uit de meest recente prestatiecijfers van het Curaçao Medical Center (CMC) over september 2024 blijkt dat de wachttijden voor afspraken bij poliklinieken relatief kort blijven. Ook toont de patiënttevredenheid stabiele resultaten, ondanks een lichte daling in het rapportcijfer voor de zorg. Wel laat het ziekenhuis een stijging zien in de sterftecijfers.

Volgens de cijfers bezochten bijna 1.800 mensen in september de afdeling spoedeisende hulp van het CMC, een lichte stijging ten opzichte van de maand augustus, toen er net geen 1.750 bezoekers werden geregistreerd. Meer dan de helft van deze patiënten verwees zichzelf, terwijl anderen werden doorverwezen door een huisarts of een specialist.

Tevredenheid

De tevredenheid van patiënten over de zorgverlening op de ziekenhuisafdelingen, gemeten door middel van enquêtes, laat een lichte daling zien in september. Het gemiddelde rapportcijfer voor de klinische afdelingen kwam uit op 8,4, een kleine daling ten opzichte van augustus (8,6).

Dit wordt met name beïnvloed door lagere scores op het gebied van informatieverstrekking en het ervaren van wachttijden voor operaties. Bij de poliklinieken daarentegen steeg de gemiddelde waardering van 8,5 naar 8,6. Vooral de communicatie met artsen en het tijdig verstrekken van informatie kreeg hogere waarderingen van patiënten.

De wachttijden voor afspraken bij poliklinieken blijven kort. Het ziekenhuis streeft ernaar om de maximale wachttijd binnen vier weken te houden, en slaagt hierin bij de meeste specialismen zoals dermatologie, cardiologie en oogheelkunde. De gemiddelde wachttijd voor operaties verschilt echter per specialisme, waarbij vooral de wachtlijsten bij de orthopedie opvallen met een langere gemiddelde wachttijd.

Sterfte

Een belangrijk punt van zorg is de stijging in het sterftepercentage. Dit percentage komt in september uit op 2,87 procent, wat een stijging betekent ten opzichte van augustus, toen het sterftecijfer nog op 2,49 procent stond.

Dit wordt toegeschreven aan een toename in het aantal ernstig zieke patiënten dat binnenkomt. Het ziekenhuis benadrukt dat de sterftecijfers nauwlettend worden gemonitord en dat er maatregelen worden genomen om de zorgcontinuïteit te waarborgen.

Radiologie en operaties

In september werden bijna 325 MRI-scans uitgevoerd, een stijging ten opzichte van augustus (55), en ook het aantal CT-scans steeg van ruim 875 in augustus naar over de duizend in september.

Het aantal uitgevoerde operaties, inclusief keizersneden, bleef stabiel met respectievelijk 533 in augustus en 531 in september. De gemiddelde verblijfsduur van opgenomen patiënten bleef in beide maanden stabiel op 2,5 dag.

