Gezondheidszorg Kostenbesparingen en nieuw budget moeten positie CMC-medewerkers versterken

Het Curaçao Medical Center (CMC) krijgt voor het eerst in vijftien jaar een budget van 12 miljoen gulden voor personeelskosten in de meerjarenbegroting. Minister van Financiën en GMN, Javier Silvania, uitte zijn zorgen over de huidige situatie in het CMC in een brief en benadrukte: “De continuïteit van de zorg moet altijd voorop staan en er mag geen concessie worden gedaan aan de kwaliteit van de zorgverlening aan onze gemeenschap.”

De minister heeft deze financiële stap gezet om de positie van de medewerkers te verbeteren en te investeren in de kwaliteit van de zorg die zij leveren. Daarnaast roept hij het CMC op om het huidige zorgbudget te herzien, met speciale aandacht voor fondsen gereserveerd voor loontrede en indexering.

Volgens een onderzoeksrapport van KPMG kan het CMC relatief eenvoudig kostenbesparende maatregelen nemen. Deze besparingen zouden extra financiële ruimte kunnen creëren ten behoeve van het zorgpersoneel. Met deze stappen wordt gestreefd naar het waarborgen van ononderbroken en hoogwaardige zorg voor de patiënten en de bevolking van Curaçao.

