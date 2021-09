Krachtig aanvullend beleid nodig voor de invoer van de dollar als betaalmiddel 

40 Gedeeld

WILLEMSTAD – Voor het optimaal behalen van de voordelen van eventuele dollarisatie en het minimaliseren van de risico’s is krachtig aanvullend beleid nodig, schrijft het Antilliaans Dagblad. Daarover zijn vrijwel alle wetenschappers het eens, zo toont een literatuurstudie door het International Monetary Fund (IMF) aan.

Begrotingstekorten zijn in het geval van dollarisatie minder of mogelijk zelfs helemaal niet meer mogelijk. “De arbeidsmarkt moet flexibeler worden gemaakt om aanpassing aan schokken mogelijk te maken.” IMF zegt verder dat zonder aanvullende hervormingen de invoering van de dollar of euro als wettig betaalmiddel zelfs ‘een risicovolle strategie zou kunnen zijn’.

