Krachtmeting in Parijs: Rojer en Arévalo verslaan broers Tsitsipas

PARIJS – Tennisser Jean-Julien Rojer heeft een intense strijd in het dubbelspel van Roland Garros succesvol afgerond. Samen met zijn tennispartner Marcelo Arévalo uit El Salvador boekte hij een hard bevochten overwinning op de broers Stefanos en Petros Tsitsipas.

Het Nederlands-Salvadoraanse duo versloeg de Griekse broers met 6-3, 3-6 en 7-6 (6). Het is belangrijk om te vermelden dat Stefanos Tsitsipas een grote naam is in de tenniswereld: hij is momenteel de vijfde beste enkelspeler ter wereld.

Spanning was er genoeg, vooral in de derde set. Bij een gelijke stand van 6-6 wordt er een tiebreak tot tien punten gespeeld. Rojer en Arévalo begonnen deze match-tiebreak met een 4-0-achterstand, maar kwamen sterk terug door zes punten op rij te maken.

Rojer, 41 jaar oud, en Arévalo, 32, zijn geen nieuwkomers op Roland Garros. Vorig jaar hebben zij samen de titel in het dubbelspel veroverd. Voor Rojer, die niet meer uitkomt voor het Nederlands Davis Cup team, was dit zijn derde grandslamtitel. Het is duidelijk dat hij nog steeds op hoog niveau presteert.