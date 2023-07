Kranchi open op zaterdag om uitschrijvingen te faciliteren

WILLEMSTAD – Inwoners van Curaçao die van plan zijn om te emigreren, krijgen deze maand extra gelegenheid om zich uit te schrijven bij het Bureau Burgerzaken, bekend als Kranshi.

Het publiek is morgen al welkom en daarna nog op 15 en 22 juli. Deze speciale openstellingen stellen burgers in staat om in alle rust hun uitschrijving uit het register te regelen.

Het is belangrijk om te benadrukken dat op deze drie zaterdagen geen andere diensten worden aangeboden door Kranshi. De uitschrijvingsdienst is uitsluitend bedoeld voor burgers die van plan zijn te emigreren.